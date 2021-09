Legenda tenisa oduševljena, Novak objasnio kako se postaje šampion

B92 pre 1 sat

Novak Đoković je novinarima ESPN objasnio kako se postaje veliki šampion u tenisu.

Svetski broj jedan je Talonu Griksporu u drugom kolu US Opena prepustio svega sedam gemova, a onda je pričao o tome šta radi kako bi ostvario svoje velike ciljeve. Novinare američke televizije i bivši teniserku Pam Šrajver interesovalo je šta to Novak radi po pitanju mentalnog treninga. "Radim različite stvari, koristim različite tehnike da dovedem sebe u optimalni mentalni nivo. Svi su različiti, moraš da nađeš šta je tvoja formula, šta to čini da osećaš