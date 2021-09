Napad na Novom Zelandu: Muškarac ušao u prodavnicu i ranio šestoro ljudi, policija ga ubila

BBC News pre 37 minuta

Policija na Novom Zelandu usmrtila je „nasilnog ekstremistu", pošto je on nožem napao i ranio najmanje šestoro ljudi u supermarketu u Ouklandu.

Premijerka Džasinda Ardern kaže da je to bio „teroristički napad" koji je izveo muškarac, državljanin Šri Lanke, a on je već bio pod prismotrom policije.

Njegovo ime još nije saopšteno, ali je bio pristalica terorističke grupe Islamska država, rekla je premijerka.

Policija ga je upucala 60 sekundi posle napada.

„Ovo što se dogodilo je strašno, to je pogrešno, to je zločin iz mržnje. I za to je kriv pojedinac, ne vera", rekla je Ardern.

Od šest ranjenih osoba, tri su u kritičnom, a jedna je u teškom stanju, kažu zdravstveni zvaničnici.

Kako je došlo do napada?

Napadač je ušao u Kauntdaun supermarket u Linmolu tržnom centru u kvartu Nju Lin u petak.

Nosio je veliki nož koji je uzeo iz jedne vitrine u prodavnici i krenuo da ubada ljude.

Policijske patrole su bile u blizini.

Jedan od svedoka rekao je za medijsku kuću Staf Novi Zeland da je u supermarketu nastala histerija u trenutku napada i da se na snimcima sa društvenih mreža vide ljudi kako beže, pre nego što se čuo zvuk pucnja.

„Ljudi su istrčavali, histerično vrištali i bili veoma uplašeni", rekao je očevidac, dodavši da je stariji muškarac ranjen ležao na podu.

Šta znamo o napadaču?

Muškarac, čiji identitet odlukom suda ne može biti objavljen, na Novi Zeland se doselio u oktobru 2011.

Pet godina kasnije došao je pod nadzor nadležnih koji se bave nacionalnom bezbednošću.

Premijerka Ardern kaže da do petka nije počinio nijedno krivično delo.

Na pitanje koji su mu bili motivi za napad, premijerka je rekla da je bio „nadahnut idejama Islamističke države".

Nadležni su se odmah našli na meti kritika javnosti.

„Realnost je takva da kada nekog nadzirete 24 sata dnevno, ne možete uz njega biti u svakom trenutku. Policija je intervenisala što je brže mogla i sprečila da još ljudi bude povređeno", rekao je načelnik policije Endru Koster.

Dodao je da je napadač bio vrlo svestan nadzora i da su policajci morali da drže distancu da bi bili efikasni.

„Vlasti su uverene da je napadač delao sam i da nema dalje opasnosti po zajednicu", rekao je Koster.

(BBC News, 09.03.2021)