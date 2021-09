Patrijarh Porfirije: Mnogo politike i raznih interesa se uplelo u ustoličenje Joanikija

Radio 021 pre 31 minuta

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da se u vezi sa ustoličenjem mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju uplelo mnogo politike i raznih interesa.

"Ne želim da me to opterećuje i da silim svoj um sa tolikim informacijama. To mi stvara konfuziju u glavi. Napravila se slika da mi kao crkva želimo nešto na silu da izvedemo, pa nas upozoravaju kao da ćemo mi izazvati neke incidente i sukobe", rekao je patrijarh Porfirije, preneo je podgorički Dan. Patrijarh srpski je poručio da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom. "Mi treba da ustoličimo mitropolita i legitimno i kanonski, na