Godinu dana od Vašingtonskog sporazuma; Selaković: Moramo biti spremni za svaki scenario VIDEO

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković prokomentarisao je situaciju u Crnoj Gori pred ustoičenje mitropolita Joanikija.

On je istakao da je zabrinut, ali veruje da neće biti nemira. "Važno je da u duhu mira i sa porukama mira odiše jedan događaj kao što je ustoličenje mitropolita. Za nas je veoma važno da se očuva mir i stabilnost, ali da li će biti tako - videćemo", izjavio je on i dodao da je saradnja Srbije i Crne gore veoma bitna. On je rekao da Srbija poštuje Crnu Goru kao suverenu državu. "Tamo živi veliki broj pripadnika srpskog naroda, oni su vernici SPC, zato je bitno da