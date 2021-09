Vreme U nedelju promenljivo: Pre podne sunčano, popodne oblačno, temperatura do 27 stepeni

Kurir pre 8 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, a od sredine dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem jugu ponegde je moguća slaba kiša. Duvaće slab i umeren severoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od sedam do 14, a najviša od 24 do 27 stepeni.U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, a od sredine dana sledi umereno naoblačenje. Najniža temperatura biće od 11 do 14, a najviša 26 stepeni.