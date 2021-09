Tijafo udarao sudiju (VIDEO)

B92 pre 4 sati

Frensis Tijafo je eliminisan u osmini finala US opena porazom od Feliksa Ože-Alijasima posle preokreta rezultatom 3:1 (4:6, 6:2, 7:6, 6:4).

Kada su kola krenula nizbrdo, temperamentni Amerikanac je bio veoma nervozan i to je ispoljavao na terenu na različite načine. U trećem setu Ože-Alijasimu je tokom poena ispala loptica iz džepa i sudija je prekinuo igru, a to je razbesnelo Tijafoa. Toliko da je prišao sudiji, burno protestvovao, a onda ga nekoliko puta udario po nozi. Arbitru u stolici to nije bio dovoljno za kaznu i meč je nastavljen bez posledica po Tijafoa. Ipak, ona ga je na kraju "stigla" i