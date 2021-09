U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

Danas pre 4 sati | Beta

U Srbiji će danas biti toplo sunčano uz malu i umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od sedam do 15 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku zemlje umeren i jak. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 25 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih