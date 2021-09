Sutra pretežno sunčano i toplo

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od sedam do 15, najviša do 24 do 27 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 14, najviša 26 stepeni. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo. U sredu i četvrtak na jugu umereno oblačno i uglavnom suvo. Biometeorološka prognoza za utorak, 7. septembar 2021: Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim