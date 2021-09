Šekler za uvođenje kovid propusnica

Politika pre 35 minuta

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler založio se danas za uvođenje kovid propusnica, istučući da je tu meru trebalo uvesti mnogo ranije.

On kaže da bi, ako brojevi novoobolelih nastave da rastu, uveo kovid propusnice, tako da oni koji su preležali kovid-19 ili su testirani mogu da uđu bilo gde. Po njegovom mišljenu, to je jedina mera koja treba da se poštuje i sprovodi, s obzirom na to da su glavna žarišta prepune sportske sale bez ikakvih epidemioloških mera, kao i velika veselja. „Ne možete da pustite da na utakmici, zato što igra reprezentacija, bude 20.000 ljudi i da je sve jedno ko je došao i