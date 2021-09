Opelka: Izdao me servis

B92 pre 1 sat

Čak i teniseri koji serviraju kao Rejli Opelka mogu da imaju svoj loš dan.

Amerikanac je izgubio od Lojda Herisa u osmini finala, teniser iz Južne Afrike je slavio sa 6:7 (6), 6:4, 6:1, 6:3 i Opelka kaže da ga je izneverio baš početni udarac. "Da budem iskren, ne mislim da sam dobro servirao. Zapravo, servirao sam loše, on je bio sjajan. Bolje je servirao. Pošto ja nisam imao visok procenat prvog servisa, vraćao je mnogo lopti u igru i to menja čitavu dinamiku meča. Kada pogađam, teško je sa mnom, ali danas me je to potpuno izdalo. Obično