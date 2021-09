Blic pre 4 sati

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a najniža temperatura biće od 7 do 15, dok će najviša ići od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i toplo, sa temperaturama od 14 do 26 stepeni. Lepo i sunčano vreme u Beogradu zadržaće se i narednih dana.