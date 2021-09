Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni

Politika pre 55 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni Celzijusa, najviša do 24 do 27 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 14 stepeni, najviša 26, javlja Tanjug. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U sredu i četvrtak na jugu zemlje se očekuje umereno oblačno i uglavnom suvo vreme.