B92 pre 2 sata

Italijanski teniser Lorenco Sonego uveren je da njegov sunarodnik može da savlada Novaka Đokovića u četvrtfinalu US Opena.

Štaviše, 23. igrač sveta smatra da Beretini može da ide do samog kraja. "Ovog puta Beretini može da pobedi Đokovića. Ukoliko se to desi, ima veliku priliku da osvoji US Open", izjavio je. Đoković i Beretini su se do sada sastali tri puta, a srpski as ima maksimalni učinak. Poslednji duel odigrao se u finalu Vimbldona u kom je Đoković slavio rezultatom 3:1. Što se Sonega tiče, on je eliminisan u prvom kolu protiv kvalifikanta iz Nemačke i iznenađenja turnira Oskara