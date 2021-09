Sabalenka "počistila" šampionku Rolan Garosa

B92 pre 27 minuta

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u polufinale US Opena.

Druga teniserka sveta savladala je šampionku Rolan Garosa Barboru Krejčikovu – 6:1, 6:4. Sabalenka je tako za sat vremena i 27 minuta stigla do polufinala. U prvom setu Krejčikova nije osvojila nijedan servis gem, pošto je jedini uzela na servis Sabalenke. Beloruskinja je napravila tri brejka u prvom setu. U drugom joj je bio dovoljan samo jedan. Sabalenka tako do polufinala stiže uz samo jedan izgubljen set – od Nine Stojanović u prvom kolu. Protivnica u