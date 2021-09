Korona obara i lekare

Vesti online pre 1 sat | E. V.

Situacija u vezi sa virusom korona nije više nestabilna, već nepovoljna, a u pojedinim delovima zemlja je vanredna, zbog toga će članovi na sledećoj sednici Kriznog štaba predložiti strožu kontrolu mera koje nikada nisu ukidane, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. U Batajnici bukti kao požar Srbiju na crvenoj listi

On je podsetio na nošenje maske u zatvorenom prostoru, držanje distance u zatvorenom i na otvorenom prostoru, dezinfekcija, te naveo da je nepoštovanje tih mera tokom leta i odsustvo kontrole u primeni mera dovelo do 5.000 zaraženih dnevno. – Gledajući kada je sve počelo početkom avgusta brzo smo došli do te brojke, a tada smo dali procenu da će brojke biti nezaustavljive i ovo sada nije iznenađenje – rekao je Tiodorović i naveo da smo danas među poslednjima u