Oglasio se Đukanović: "Zabrinut sam"

Dramatiku na događajima na Cetinju ne stvara versko, već političko pitanje i zloupotreba vere, rekao je u sredu predsednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je to istakao posle sastanka sa apostolskim nuncijem, monsinjorom Luiđijem Pecutom. On je istakao zabrinutost za obnovljene retrogradne ideje u regionu i naglasio da Crna Gora mora da brani sebe uz punu svest da je najvažnije očuvati mir, stabilnost, međuetnički i međuverski sklad, prenela je RTCG. ''To su najveće tekovine moderne Crne Gore, odbranjene u prethodnih 30 godina iskušenja tokom kojih je Crna Gora bila pribežište za pripadnike raznih vera i nacija,