Poznato do kada je Đoković osigurao prvo mesto

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena i dodatno se "zabetonirao" na čelu ATP karavana.

Pobeda nad Mateom Beretinijem u četiri seta donela mu je i "povlastice" i nove bodove u tri sa prvim pratiocem Danilom Medvedevom. Srpski teniser je time osigurao prvo mesto najmanje do 1. novembra, odnosno sigurno do početka Mastersa u Parizu. To znači da je već sada podebljao rekord po broju sedmica na vrhu na 344. Naravno, dok isteknu... I to nije sve. Ukoliko Novak osvoji trojfej na US openu i kompletira "kalendarski slem" sezonu će završiti kao svetski broj