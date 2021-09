Još jedan lep dan je pred nama: Temperatura do 27 stepeni, oblačno samo na jugu

Blic pre 34 minuta | T.M.C.

Danas će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu zemlje se očekuje umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni i istočni. Najniza temperatura će biti od 5 do 16 stepeni, najviša do 24 do 27 stepeni C. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 16, najviša 26 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama oko i malo iznad prosečnih