Đoković posle plasmana u polufinale Ju-Es opena: Spreman sam za Zvereva, biće to igra nerava

NjUJORK – Odigrao sam tri najbolja seta na turniru, drugi, treći i četvrti.

Kada sam izgubio prvi, prešao sam na drugi nivo i ostao na tom do kraja. To me ohrabruje i daje mi samopouzdanje pred polufinale, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković posle pobede protiv Italijana Matea Beretenija 3:1 u četvrtfinalu Ju-Es opena. „Bila je zaista borba, kao i uvek sa njim. Odličan je igrač, sjajan forhend, servis. Ipak, osetio sam da je ovo moj meč, napravio iskorak i poboljšao igru. Sve ide u dobrom pravcu”, izjavio je Đoković, koji je