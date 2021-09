Korona virus i putovanja: PCR, antigenski test, potvrda o vakcinaciji, slobodan ulazak – koja pravila su na snazi za putnike iz Srbije

BBC News pre 1 sat | Tijana Dušej Ristev - BBC

Vest da je Evropska unija uklonila Srbiju sa zelene liste bezbednih zemalja za putovanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije zvučala je zabrinjavajuće za one koji žele da iskoriste finiš turističke sezone, ali to ipak ne znači da su putovanja u države članice onemogućena.

Ova odluka, koja bi trebalo da stupi na snagu 15. septembra, predstavlja preporuku i nema obavezujući karakter, a kao i do sada, države članice će pojedinačno odlučivati o kriterijumima za ulazak državljana Srbije.

U Srbiji je u drugoj nedelji septembra zabeležen drastičan skok novih slučajeva zaraze, dnevno više od po 5.000 ljudi.

Pored Srbije, čelnici EU su odlučili da sa zelene liste skinu još pet država - Albaniju, Jermeniju, Azerbejdžan, Japan i Brunej.

Lista uslova za različite zemlje može da se pronađe na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savetuje svim putnicima redovno proveravanje informacija o merama za ulazak i boravak u stranim zemljama jer se uslovi menjaju iz dana u dan.

U Srbiji je do 9. septembra od Kovida-19 preminuo ukupno 7.468 ljudi, a zaraženo je 800.359 ljudi.

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do 8. septembra jednu dozu dobilo 2.955.866 ljudi, revakcinisano je 2.829.578, a trećom dozom imunizovano je 284.077.

Šta je zelena lista EU?

Lista koju svake dve nedelje ažuriraju ambasadori država EU predstavlja preporuku za zemlje članice prilikom odlučivanja o tome za koje treće zemlje će biti otvorene njihove granice i na čije građene i putnike se neće primenjivati restriktivne mere.

U Savetu EU naglašavaju da preporuka „nema zakonski karakter", a da su zemlje članice „odgovorne za primenu sadržaja preporuke".

Građani trećih zemlja, među kojima je sada i Srbija, koje nisu na listi nisu i automatski blokirani za putovanja u EU.

Pre odluke EU, Srbiju sa van zelene liste već stavila Nemačka, Kipar, Rumunija i Češka.

Gde se može bez PCR testa, karantina i potvrde o vakcinaciji

Bez potvrde i testova državljani Srbije mogu da idu u zemlje koje pripadaju „Malom Šengenu", odnosno Open Balkans, a to su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija.

Srpski državljani u zemlje Malog Šengena mogu bez ograničenja da ulaze i izlaze, kao i da prolaze kroz tranzit.

Od zemalja u okruženju, Srbiju je sa takozvane „crvene epidemiološke liste", skinula i Slovenija.

Uz Srbiju, sa ove liste skinute su i Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska.

Ova odluka stupila je na snagu 12. juna.

Takođe, PCR testovi koji su izdati u Srbiji priznati su na slovenačkim kontrolnim punktovima.

Bez PCR testa i potvrde u vakcinaciji, samo uz prijavu na granici, državljani Srbije mogu da uđu i na Jamajku i u Meksiko.

Za koje zemlje nije potreban PCR test

Državljani Srbije koji putuju u Hrvatsku mogu da uđu ukoliko prilože negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati).

Ukoliko ste vakcinisani, umesto PCR testa možete priložiti potvrdu o dobijene dve doze vakcine koje su priznate u Evropskoj uniji, ako je prošlo 14 dana od primanja druge doze ili prve doze u slučaju da ste primili vakcinu koja se prima jedanput (Džonson i Džonson).

U Hrvatsku je moguće ući i uz potvrdu o preležanom Kovidu-19.

Promena koje je stupila na snagu 1. jula glasi da državljani Srbije na granici više nisu u obavezi da prilože i verodostojnu dokumentaciju o razlogu putovanja u ovu zemlju.

Putnicima u tranzitu nije potreban test, ali oni ne smeju biti u njemu duže od 12 sati.

Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od PCR testiranja.

BBC Plaža kod Dubrovnika

Šta je sve potrebno za Grčku?

Ako putujete u Grčku do tamo možete stići avionom ili automobilom preko graničnih prelaza Evzoni, Niki i Dojran (koji je otvoren od 7 do 23 sata), Promahonas, Ormenio, Eksohi i Nimfea (prva dva su otvorena 24 sata, dok poslednji radi od sedam do 23 sata).

Evo i šta vam je potrebno (ne sve navedeno, već nešto od toga):

Popunjen PLF formular minimum 24 sata pre ulaska u Grčku

Potvrdu o obavljenoj kompletnoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom

Negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati

Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata

Potvrdu da ste preležali virus

Digitalni zeleni sertifikat se već prihvata

Gde u Srbiji uraditi antigenski (brzi) test za putovanje u Grčku i koja je cena?

Antigenski test se može uraditi u akreditovanim državnim ustanovama kao i u privatnim laboratorijama pod uslovom da su akreditovane.

Spisak akreditovanih laboratorija u kojima možete uraditi antigenski test pogledajte ovde.

Cena antigenskog testa u Srbiji iznosi 3.500 dinara.

Rezultati testa su gotovi za tridesetak minuta.

Test na antigen se izvodi uzimanjem uzorka iz nosa.

Putnici na grčkim graničnim prelazima mogu biti podvrgnuti brzom testiranju (rezultat se dobija za 10-ak minuta) i ako je test pozitivan, obavezna je kućna izolacija u trajanju od 10 dana.

BBC Plaža u Nidriju u Grčkoj

Za putovanje u Bugarsku je potreban negativan rezultat PCR ili brzog antigenskog testa ili dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv Kovida-19.

Za srpske turiste popularna destinacija je i Egipat.

Svim putnicima koji dolaze u ovu zemlju potreban je negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji.

Državljani Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu skinuti sa sajta ministarstva zdravlja.

Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i prolaze kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju.

Kako do Italije, Francuske, Nemačke?

Na sajtu ambasade Italije piše da je za ulazak neophodno imati zeleni kovid sertifikat posle vakcinacije ili ekvivalentan dokument, koji su izdali inostranih zdravstveni organi posle vakcinacije cepivima koje je odobrila (Evropska agencija za lekove).

Takođe, neophodno je popuniti onlajn formular za praćenje putnika (digital Passenger Locator Form), u digitalnom ili štampanom obliku.

Moguće je ući i sa negativnim PCR testom ili antigenskim testom koji je urađen najviše 72 sata pre ulaska u Italiju.

Ako nemate zeleni sertifikat o vakcinaciji, u Italiju je moguće ući uz obavezu samoizolacije i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u formularu.

Karantin traje pet dana, a posle toga je neophodno uraditi dodatni PCR ili antigenski test.

U Francusku - državljani Srbije mogu da uđu pod uslovom da su revakcinisani najmanje sedam dana pre putovanja cepivima Fajzer, AstraZeneka, Moderna ili Džonson i Džonson.

Oni koji nisu vakcinisani ili su imunizovani cepivima Sputnjik i Sinofarm, moraju da prilože dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, kao i negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata.

Deci do 12 godina nije potreban test.

Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac - potvrdu o međunarodnom putovanju.

U Francuskoj su na snazi kovid propusnice za ulazak u mnoge objekte i sredstva javnog prevoza.

Srbija se nalazi na D listi - srednjeg rizika, od 31. avgusta do 25. oktobra.

To znači da će putnicima iz Srbije biti potreban negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 72 sata, zeleni Kovid sertifikat izdat posle završene vakcinacije cepivima koje je odobrila EU (Fajzer, Moderna, AstraZeneka ili Džonson i Džonson) i popunjen onlajn formular za praćenje putnika.

Samoizolaciju mogu da izbegnu oni koji ulaze u zemlju zbog poslovnih razloga pod posebnim bezbednosnim protokolima, kao i oni koji su državljani ili rezidenti država članica EU.

U Veliku Britaniju državljani Srbije mogu da uđu jer se zemlja još nalazi na takozvanoj Amber listi.

To znači da tri dana pre ulaska u Britaniju moraju da urade PCR test, kupe ili rezervišu još dva PCR testa koja rade drugog i osmog dana po dolasku.

Ova procedura važi i za vakcinisane i za nevakcinisane.

Oni koji nisu vakcinisani, moraju da idu i u desetodnevnu samoizolaciju.

U Nemačku, državljani Srbije potpuno vakcinisani Fajzer, Modernom, Astrazenekom ili Džonson i Džonson cepivom mogu da uđu bez obzira na svrhu putovanja.

Onima koji su vakcinisani drugim cepivima ili nisu imunizovani, dozvoljen je ulazak samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili da je njihovo putovanje neodložno.

Sva koji su deset dana pre ulaska u Nemačku boravila u Srbiji, dužni su da popune elektronsku prijavu ulaska.

Starijima od 12 godina potreban je negativan PCR ili antigenski test, potvrda o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti.

Digitalni zeleni sertifikat

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat - potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima testiranja na Kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Na dobijenom dokumentu se nalazi kju-ar (QR) kod, prilikom čijeg očitavanja su dostupni svi navedeni podaci.

Zelena boja, odnosno odobrenje za prelazak granice, očitaže se kod putnika koji imaju:

rezultat PCR i antigenskog testa ukoliko su urađeni u poslednja 72 sata i ukoliko su negativni

rezultat serološkog testa ukoliko je urađen u poslednjih šest meseci (za vakcinisane osobe), odnosno dva meseca (za nevakcinisane osobe) i ukoliko je parametar koji prikazuje broj antitela pozitivan.

ukoliko je od revakcinacije prošlo 14 dana

Potrebno je da su testovi urađeni u referentnim državnim laboratorijama kako bi se prikazali rezultati testa.

Digitalni zeleni sertifikat je besplatan, a može se odštampati ili čuvati u formi elektronskog ili mobilnog dokumenta.

Ovaj sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Pogledajte i video o tome kako će funkcionisati pasoši za vakcine

