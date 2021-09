RTV pre 3 sata | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će u petak, 10. septembra vreme biti u većem delu pretežno sunčano i toplo, na jugu umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je danas RHMZ.

Duvaće slab i umereni jugoistočni vetar, a temperature će se kretati od 9 do 17 ujutru, najviša dnevna od 24 do 27. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama od 15 do 27 stepeni.