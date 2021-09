Uživo: Radukanu ima brejk u prvom setu

B92 pre 6 minuta

Tinejdžerke Ema Radukanu i Lejla Fernandes igraju za titulu na US Openu.

Ovo je prvo veliko finale za obe igračice, koje su napravile seriju iznenađenja i stigle do velikog okršaja. Radukanu koja ima 18 godina, prva je kvalifikantkinja u grend slem finalu i na putu do njega ispustila je svega 27 gemova. Ona je u prethodnom delu turnira eliminisala Stefani Fogel, Šuai Dženg, Saru Soribes Tormo, Šelbi Rodžers, Belindu Benčić i u polufinalu Mariju Sakari. Ema je takođe tek druga igračica koja je do slem finala stigla a da je odigrala manje