Mladić (19) provalio u OŠ i ukrao: Kosačicu!? Policija rasvetlila bizarnu krađu u Koceljevi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Koceljevi rasvetlili su tešku krađu i uhapsili V.

P. (2002) iz okoline tog mesta, osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on u noći između 9. i 10. septembra ove godine provalio u garažu osnovne škole u Draginju i ukrao dve kosačice, trimer, bušilicu, brusilicu i elektro-motor, saopštila je Policijska uprava Šabac. Sve ukradene stvari su pronađene i vraćene vlasniku. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,