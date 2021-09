Mladić (19) uhapšen zbog otmice: Meštanina Inđije kolima odvezao do jezera i uz pretnju terao da roni?!

Blic pre 3 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji brzom i efikasnom akcijom uhapsili su N.

B. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo otmica. Sumnja se da je on, zbog navodnog duga, putničkim automobilom odvezao dvadesetšestogodišnjeg mladića iz Inđije do Jarkovačkog jezera i uz pretnje ga terao da ulazi u vodu i roni, nakon čega ga je pustio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.