Sin Snežane Đurišić opljačkao dva lokala, a onda i rođenu tetku: Oglasio se i vlasnik restorana: "Ojadio me je za 20.000"

Blic pre 3 sata | V.M.

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, opljačkao je navodno dva restorana u kojima je radio, a takođe je ojadio i svoju rođenu tetku, koja je iz Amerike došla kod njih u posetu.

Nenad Stojiljković, vlasnik ribljeg restorana sa Banjice u kojem je pevačicin naslednik radio u avgustu, odlučio je da istupi u javnost i otkrije detalje. Kako je naveo, on je na nagovor saradnika dao šansu Gvozdenoviću da proba da radi kao dostavljač hrane kod njega. Na poslu se zadržao čitava dva sata i za to vreme je uspeo da opljačka 20.000 dinara. - Prijavio sam ga policiji, ali su oni nemoćni. Rekli su mi da ne mogu da vode postupak protiv njega jer se to ne