Sutra sunčano i toplo, do 30 C

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra, 12. septembra, biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15 stepeni C, najviša od 26 do 30 C. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni i severoistocni, sa najnižom temperaturom od 12 do 15 C, najvišom oko 28 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, sa dnevnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti, u većini mesta od 27 do 30 stepeni. U drugoj polovini