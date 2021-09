Vikend za poželeti, temperatura do 29 stepeni

RTS pre 7 sati

Sunčano i toplo vreme nastaviće se i tokom vikenda sa najvišom temperaturom do 29 stepeni. Isto vreme zadržaće se i početkom naredne nedelje.

U Srbiji će tokom dana biti sznčano i toplo. Samo na jugu sutra sredinom dana poneki oblak. Vedro nebo i nad Beogradom, uz 28 stepeni u najtoplijem delu dana. Duvaće slab do umeren vetar, jugoistočni, posle podne severoistočni. Ujutru temperatura od 9 do 15, najviša od 26 do 29 stepeni Celzijusa. Toplo vreme zadržaće se do sredine iduće sedmice.