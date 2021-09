Vremenska prognoza za sedam dana: Vraćaju nam se letnje temperature, sledeće nedelje ćemo se "kuvati" na +30

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: N. Živanović Republički hidrometeorološki zavod je izdao najavu vremenskih prilika za narednih sedam dana. Tokom naredne nedelje se očekuju visoke temperature, i to do 30 stepeni. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15 stepeni Celzijusa, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar