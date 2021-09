Kafeljnikov ima savet za Medvedeva

B92 pre 46 minuta

Rus Danil Medvedev pokušaće da spreči Novaka Đokovića da uđe u istoriju kao teniser sa najviše Grend slem titula.

Dvojica tenisera sastaju se od 22 časa u finalu poslednjeg grend slema sezone, US Opena. Na koji bi način Medvedev trebalo da igra protiv Srbina, prokomentarisao je i njegov zemljak Jevgenij Kafeljnikov. "Rekao bih mu da ne žuri. Kada protivnik ima odgovore na sve što on radi, Danil počinje više da rizikuje i da radi mnogo više od onoga što može. Strpljenje će zato biti ključno, uz mnogo koncentracije od prvog do poslednjeg poena", rekao je Kafeljnikov za zvanični