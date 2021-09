Vučić: "Veliki posao i brigu smo skinuli sa dnevnog reda" VIDEO/FOTO

B92 pre 1 sat | B92

Kraljevo -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posetio Kraljevo, gde je prisustvovao otvaranju fabrike Leoni.

Predsednik je najpre obišao samu unutrašnjost fabrike. On je u razgovoru sa prisutnima istakao da je Leoni ubedljivo najveći poslodavac u Srbiji. Zatim je razgovarao sa radnicima, koje je pitao kako se snalaze, a zatim im poželeo srećan rad. Vučić je tokom same svečanosti povodom otvaranja fabrike rekao da će tu do do 2023. biti zaposleno 5.000 ljudi i zatražio od te nemačke kompanije da zaposle u toj fabrici ako mogu do 6.000 ljudi i još povećaju plate radnicima i