Od srede stroga primena PCT uslova u Sloveniji

Blic pre 6 sati

Slovenačka vlada je danas usvojila uredbu prema kojoj će od srede, 15. septembra, biti uvedena rigoroznija primena takozvanog PCT uslova za sve zaposlene koji su u kontaktu sa strankama i za korisnike njihovih usluga.

PCT uslov znači da je potrebno da su lica preležala kovid 19, da su vakcinisana ili da imaju negativan test na korona virus, a za zaposlene troškove testiranja će snositi država i poslodavci mogu da sankcionišu one koji se ne pridržavaju ovog propisa, prenosi STA. Uslov se odnosi i na sve korisnike usluga, samo što će oni morati da plate testiranje iz svog džepa. Postoji nekoliko izuzetaka od ovog pravila, uključujući decu do 12 godina, osobe koje dovode decu do