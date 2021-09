Momirović: Plan je da legalizacija bude završena do 2023. godine

Novi magazin pre 7 sati | Beta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je danas da se mora ubrzati proces legalizacije i da više od dva miliona ljudi još nije rešilo to pitanje, napominjući da je plan da se to završi do 2023. godine.

"Mi smo rešili oko 20 odsto zahteva, ali cilj nam je da do 2023. da to pitanje bude rešeno jer 90 odsto ljudi koji imaju problem sa legalizacijom su pošteni ljudi koji su kroz taj proces želeli da reše svoje elementarno pravo - pravo na krov nad glavom", rekao je Momirović za Radio televiziju Srbije (RTS). Kako je naveo, to će biti brzo rešeno i ljudi će biti rasterećeni administrativnih procedura "koje ponekad opterećuju. Govoreći o građevinskim projektima u