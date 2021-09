Momirović ponovo o "poštenim vlasnicima nelegalnih objekata": Resteretićemo ih procedura

Radio 021 pre 5 sati

Mi moramo da ubrzamo proces legalizacije, preko dva miliona ljudi još uvek nije rešilo to pitanje, navodi ministar građevinarstva Tomislav Momirović.

Momirović je naveo za RTS da je plan da se legalizacija završi do 2023. godine. "Mi smo rešili oko 20 odsto zahteva, ali cilj nam je da do 2023. da to pitanje bude rešeno jer 90 odsto ljudi koji imaju problem sa legalizacijom su ljudi koji su pošteni i koji su kroz taj proces želeli da reše svoje elementarno pravo - pravo na krov nad glavom. Mi ćemo to brzo rešiti i te ljude ćemo resteretiti administrativnih procedura koje ponekad opterećuju", navodi Momirović.