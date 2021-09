Hrvatska eliminisana, komšije prejake za njih

B92 pre 46 minuta | B92

Odbojkaši Slovenije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto su u češkoj Ostravi savladali Hrvatsku rezultatom 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:12).

Komšijski derbi nije bio preterano neizvestan, jer su Slovenci dominirali u prijemu, ali i servisu i bloku i to im omogućilo lak trijumf. Hrvati su poveli sa 3:0 i potom 6:2 na startu, ali je brzo usledio preokret i osvajanje prvog seta Slovenije rezultatom 25:20. U drugom je bilo još lakše pošto su "zmajčeki" vodili od početka do kraja i to prilično ubedljivo. Hrvati se nisu predavali i odigrali su sjajno od sredine trećeg seta do kraja, te su uspeli da skinu nulu