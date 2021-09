Počinje popis stanovništva u Hrvatskoj, evo zašto je to važno za Srbe

B92 pre 16 minuta | Tanjug, index.hr

Zagreb -- U Hrvatskoj danas počinje popis stanovništva.

Prva faza samopopisivanja kroz sistem e-Građani trajaće od 13. do 26. septembra, a druga faza popisa, kada popisivači izlaze na teren, trajaće od 27. septembra do 17. oktobra, saopšteno je iz Državnog zavoda za statistiku. Kazne za nepopisivanje kreću se od 2.000 do 5.000 kuna (270 do 670 evra) za fizičke osobe, prenosi portal Index. Udruženje Srba iz Hrvatske, sa sedištem u Beogradu, apelovalo je na sve Srbe u Hrvatskoj koji imaju pravo, prema hrvatskom Zakonu o