Stefanović: Vučić je moj prijatelj, da nemam njegovo poverenje ne bih bio u politici

Beta pre 3 sata

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da se njegov odnos prema predsedniku države i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandru Vučiću nije menjao, i da je to njegov "prijatelj, šef, predsednik ove zemlje" kojem duguje mnogo u životu, jer se, da njega nije bilo, ne bi ni bavio politikom.

Stefanović je za TV Prva rekao da se bavi sadašnjim poslom jer ima poverenje Vučića, navodeći da "apsolutno veruje" u Vučićevu politiku i da se to neće promeniti.

"Moja politička karijera je pre svega vezana za Vučića. A SNS će biti svakako stranka u kojoj ću završiti svoju političku karijeru. Kada više ne budem deo SNS ili se ne budem više bavio politikom u SNS i kao najobičniji član, svakako neću biti deo bilo čega drugog", rekao je Stefanović.

On je naglasio da je "apsolutno izmišljotina" informacija nekih medija da osniva svoju stranku i da su sumnjičenja koja se mogu čuti da se bavio prisluškivanjem Vučića deo "kampanje" protiv njega, a kako je dodao, nikad nije počinio nikakvo krivično delo.

Stefanović je rekao da je predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izneo "najgnusniju laž" kada ga je povezao sa ubistvom advokata Miše Ognjenovića, "za koju će morati da odgovara pred sudom".

"Već dugo postoji politička hajka od Šešelja i sličnih protiv mene. Apsolutno me ne interesuje da ulazim u njihove motive. Mene ne napadaju iz stranke, ja imam vrlo dobru saradnju sa svojim kolegama iz stranke. To što smetam pojedincima koji mogu da pripadaju SNS i ne moraju, to je njihova stvar", rekao je Stefanović.

(Beta, 09.13.2021)