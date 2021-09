Vreme sutra sunčano i toplo, do 32 stepena

Danas pre 29 minuta | Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, uz temperaturu do 32 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od šest do 14, najviša od 28 do 32 stepena Celzijusa, vetar slab, promenljivog smera. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo, sa temperaturom od 14 do 30 stepeni i slabim vetrom promenljivog smera. U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano, a u četvrtak umereno naoblačenje, i ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. Od petka će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do petka iznad prosečnih vrednosti, od 28 do 32 stepena, a