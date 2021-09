Sjenica: Situacija stabilnija, dnevno od 8 do 15 zaraženih

Sandžak haber pre 3 sata

NOVI PAZAR – Direktor Doma zdravlja u Sjenici Altan Hamidović izjavio je danas da je epidemiološka situacija u toj opštini “stabilnija” u poslednjih nedelju dana, jer se broj novozaraženih kreće od osam do 15 na dnevnom nivou.

On je za radio Sto plus rekao da se u kovid ambulanti dnevno obavi od 20 do 30 pregleda, što je u odnosu na ostale opštine Zlatiborskog okruga zadovoljavajuće. “U okolnim domovima zdravlja broj pregleda trenutno se kreće od 150 do 200, a u Sjenici je na dnevnom nivou bilo najviše 80 pregleda. Juče je pregledano 26 pacijenata, što je za ovo vreme zadovoljavajuće”, rekao je Hamidović. On je dodao da od početka školske godine u Sjenici nije zabeležen porast broja dece