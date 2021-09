Brnabić na sastanku lidera Zapadnog Balkana sa Angelom Merkel FOTO

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- U Tirani je danas počeo sastanak nemačke kancelarke Angle Merkel sa liderima Zapadnog Balkana, kojem prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je na Instagram profilu objavila fotografiju sa sastanka. "Na radnom ručku sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel @bundeskanzlerin u Tirani. Želimo stabilan i povezan region, sa perspektivom za sve mlade ljude", stoji u opisu fotografije. Merkel je na početku sastanka liderima rekla da je želela da odvojeno poseti svaku zemlju, ali da to nije bilo moguće. "Planirala sam da dođem u svaku zemlju, ali je to bilo nemoguće i za to bi bilo potrebno tri do četiri