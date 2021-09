Potpuna obustava saobraćaja u centralnim ulicama: Koje linije menjaju trasu?

B92 pre 1 sat | B92.net

Saobraćaj u centru Beograda će i danas funkcionisati nešto drugačije.

Tako će u periodu od 18 do 24 sata doći do potpune obustave saobraćaja u Nemanjinoj ulici na delu od Balkanske do Savskog trga (u smeru ka Savskom trgu), navodi se na sajtu Sekretarijata za javni prevoz. Što se gradskog prevoza tiče, autobuske linije br. 36, 78 i 83 saobraćaju od Trga Slavija trasom Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Mihajla Bogićevića, Karađorđeva i dalje redovno dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno. Podsetimo, zatvaranje centra u