Uživo: Preokret Holanđana, Srbija gubi

Odbojkaši Srbije od 17.30 igraju četvrtfinalni meč Evropskog prvenstva protiv selekcije Holandije.

"Orlovi" su aktuelni prvaci "starog kontinenta", ali do osam najboljih u Poljskoj nisu došli lakim putem. U osmini finala je tim Slobodan Kovača pošteno namučila Turska i morali su da igraju pet vrlo teških i neizvesnih setova. Holanđani su do četvrtfinala takođe morali da prođu golgoti petog seta, i to protiv selekcije Portugalije. Sve dešavanja iz ovog susreta pratićemo iz minuta u minut putem Live BLOG-a na B92.net: