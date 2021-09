Počeo sastanak Merkelove sa liderima Zapadnog Balkana

RTV pre 23 minuta | Tanjug

TIRANA - U Tirani je danas počeo sastanak nemačke kancelarke Angle Merkel sa liderima Zapadnog Balkana, kojem prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Merkel je na početku sastanka liderima rekla da je želela da odvojeno poseti svaku zemlju, ali da to nije bilo moguće. "Planirala sam da dođem u svaku zemlju, ali je to bilo nemoguće i za to bi bilo potrebno tri do četiri dana. U trenutnoj situaciji to je mnogo i zato sam vam zahvalna što smo se okupili ovde", poručila je nemačka kancelarka, prenosi prištinska "Koha". Rama odlikovao Merkelovu Albanski premijer uručio je odlikovanje nemačkoj kancelarki. Rama je na