Marina Tucaković loše?! Zabrinjavajuća objava njenog sina na Tviteru!

Marina Tucaković loše?! Zabrinjavajuća objava njenog sina Milana Laće Radulovića, na Tviteru! Pomoć!!! Majka mi ima teška gušenja!

Na Tviteru Milana Laće Radulovića u 10:31 sati objavljena je zabrinjavajuća poruka koja se tiče njegove majke Marine Tucaković. - Pomoć!!! Majka mi ima teška gušenja. Terenska služba može doći tek u 2, što može biti kasno. U kovid legla ne želi da ide. Da li neko ima broj stručnog lica koje bi moglo da je posluša ASAP (As soon as possible, u prevodu "što je pre moguće", prim.aut.). Mi smo u Beogradu, Vračar. Pišite u DM. Hvala vam - objava je na zvaničnom Tviter