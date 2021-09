Borelj: "Rusija želi da podeli EU, odgovorimo jedinstvom"

Blic pre 2 sata

Šef evropske diplomatije Đuzep Borelj tvrdi da Rusija želi da podeli Evropsku uniju pregovaranjem samo s određenim članicama i ocenjuje da na to treba odgovoriti jedinstvom. - Rusija želi da razgovara s državama članicama pojedinačno, i to samo s određenima, s onima koje su važne - rekao je Borelj tokom plenarne sednice Evropskog parlamenta. On je tokom rasprave s evroparlamentarcima o odnosima EU i Rusije poručio da bi jedinstvo unutar EU trebalo da bude najveći