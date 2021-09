Saša Janković: Savetovali su mi da se približim Vučiću

Danas pre 8 sati | P.D.

Saša Janković, bivši ombudsman i predsednički kandidat sa prošlih izbora, pričao je šta mu je sve savetovano da preduzme protiv Aleksandara Vučića, kao i šta se, po njegovom viđenju, dešavalo u opoziciji, u podkastu za portal Nova.rs. „Politički stratezi, ambasadori, kvaziprijatelji… Svi su mi govorili isto.

Ti i Vučić ste isto godište, čak se i poznajete, on tebe poštuje, treba da budeš super sa njim, pa da mu se podvučeš pod kožu i da u jednom momentu sve preokreneš. Tako se osvaja vlast. Apsolutno mi je bilo ispod časti da uzimam to u razmatranje. Treba da sedim sa nekim i da pletem zaveru kako da postanem kalif umesto kalifa? To je ružno. Dešavalo mi se i da čujem: Ako nećeš sa Vučićem, sa kim bi mogao u SNS-u. U slučaju da Vučiću otkaže srce… Šta na to čovek može