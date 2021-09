Jeremić: Ako ne bude uslova za izbore – neće biti ni izbora

Politika pre 1 sat

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će ta stranka učiniti „sve što može” da izborni uslovi budu poboljšani ali da je danas bliža oceni da na kraju procesa neće biti uslova za učešće na izborima.

On je najavio da će Narodna stranka učestvovati na lokalnim izborima u Negotinu, zakazanim za 17. oktobar, navodeći da će to biti „pokazna vežba na kojoj će se jasno videti kakvi su izborni uslovi”. „Detaljno ćemo pratiti i dokumentovati sve što vlast radi u vezi sa izborima u Negotinu i to u realnom vremenu predstavljati evropskim posrednicima. SNS deluje na osnovu predatorskog instinkta i očekujem da ćemo u Negotinu videti sve što smo videli i na prethodnim