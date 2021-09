Ko treba da se prijavi za 20 evra pomoći: Upravo je prelomljeno i u Vladi: Za dve grupe građana prijava je u novembru, za ostale drugačije pravilo

Blic pre 2 sata | S. L.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojen Predlog zakon o isplati 20 evra svim punoletnim građanima.

Mali je podsetio da je to obećanje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao građanima i dodao da će taj novac biti isplaćen u decembru. Odgovarajući na pitanja novinara, Mali je kazao da oni koji su se prijavili za 30+30 evra ne treba da se dodatno prijavljuju za tih 20 evra. - Za one koji se nisu prijavili ili koji su postali u međuvremenu punoletni moći će da se prijave od 15. novembra do kraja novembra - rekao je Mali govoreći o prijavi za pomoć države.