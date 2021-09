Predstavnik Telekoma svedočio na suđenju Zoranu Marjanoviću

Dnevnik pre 57 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Suđenje Zoranu Marjanoviću optuženom za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine u Borči nastavljeno je danas pred Višim sudom u Beogradu saslušanjem predstavnika Telekoma Đorđa Marovića.

Marović je inače potpisnik izveštaja Telekoma, koji je suprotan navodima veštaka, i u kom se navodi da bi isklučivanje telefona moralo da bude registrovano, što se nije dogodilo u ovom slučaju, kao što je to tvrdio veštak za telekomunikacije Dragomir Vasiljević. On je govorio o mogućnostima detektovanja gašnja telefona i ostao je pri svom izveštaju, ali nije precizno odgovorio da li je Marjanović palio i gasio svoj mobilni telefon u vreme ubistva jer ga to niko