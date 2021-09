Snažan zemljotres pogodio Kinu: Ima poginulih i povređenih! Srušeno na desetine kuća foto, video

Kurir pre 56 minuta

U zemljotresu koji je jutros pogodio jugozapadnu kinesku provinciju Sičuan dvoje ljudi je poginulo, a desetine su povređene, javile su vlasti.

Zemljotres je udario u okrugu Luksijan, oko 120 kilometara jugozapadno od megalopolisa Čongćinga, koji ima oko 30 miliona stanovnika. Prema američkom geofizičkom institutu potres je bio magnitude 5,4 dok kineski centar za zemljotrese procenjuje da je bio magnitude 6,0. "U snažnom potresu dvoje ljudi je poginulo, troje teže a 50 lakše povređeno i 22 kuće u okrugu su srušene", javile su lokalne vlasti. Photo taken with a mobile phone on Sept. 16, 2021 shows debris