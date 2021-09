Dr Stevanović: Čeka nas prava opasnost na jesen

B92 pre 31 minuta | Beta

Beograd -- Član vladinog Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Goran Stevanović upozorio da nas na jesen čeka nova opasnost.

On je za Novosti objasnio da nas čeka mogućnost "sudara" korone i sezonskog gripa. Prema njegovim rečima, nadležni ne mogu sa sigurnošću da predvide kakva će biti ovogodišnja situacija sa virusom gripa i podsetio da je prošlogodišnja sezona bila blaga. "Očekujemo, jer se to pokazalo kao pravilo, da kada je sezona bila blaga, kao što je bila prošle godine, da za njom ide jači udar influence", rekao je on. Prema njegovim rečima, najgora moguća varijanta je da se